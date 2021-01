David Faitelson tundió a Canelo Álvarez al decir que hay una especie de rencor contra Golovkin

El gran interrogante que dejó abierto Saúl Canelo Álvarez, tras vencer a Callum Smith en el Alamodome, fue: quién le puede hacer frente a un peleador que es complicado en todos los aspectos. Quien se animó a responder fue David Faitelson que dejó claro que su rival está en las 160 libras y se llama Gennady Golovkin. Además, dijo que la historia entre el kazajo y el Tapatío es pasando al plano personal, por lo que no es bueno para un deporte como el boxeo.

Fue una paliza la que le dio el mexicano a Smith el pasado 19 de diciembre para consagrarse Campeón del Mundo Supermediano AMB, CMB y The Ring Magazine. Por eso tiene razón Julio César Chávez al decir que el peleador de Eddy Reynoso hizo ver fácil a quien era el mejor peleador de las 168 libras.

Sin embargo, para David Faitelson el verdadero reto de Canelo Álvarez se sigue llamando Gennady Golovkin, a quien en la semana le dijo que temía por su salud por podía noquearlo. “Canelo sigue llevando las cosas al terreno personal y eso es peligroso en un deporte como el boxeo. Hay una especie de rencor hacia Golovkin luego de que este insistiera que aquel dopaje positive que dio el púgil mexicano por injerir carne contaminada de clembuterol, era en realidad consecuencia del uso de sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento”, comenzó el periodista de ESPN en su podcats La Mirada de Faitelson.

A su vez, reiteró que en 24 rounds no vio una pelea cerrada, no vio ganar a Canelo Álvarez la mayoría de los asaltos y si vio a un kazajo que a sus 39 años puede poner en aprietos al mexicano. Además, agregó que no ve al mexicano ganar por la vía rápida.

“Estoy viendo al Canelo siendo más canelo que nunca: medio prepotente, medio sobrado, medio sangrón”, finalizó David Faitelson.



Lee También