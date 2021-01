David Faitelson estalló por el nuevo combate de Canelo Álvarez y cargó contra él con munición pesada

En el día de hoy Saúl Canelo Álvarez hizo oficial el combate frente a Avni Yildirim que se llevará adelante el próximo 17 de febrero en Miami, Florida. Sin embargo, quien estalló en las redes sociales fue David Faitelson que no entiende cómo el Tapatío enfrentará al turco por los Título Mundiales Supermediano AMB, CMB y The Ring Magazine.

No hay dudas de que el mexicano quiere recuperar el tiempo perdido luego de que en el 2020 haya podido combatir tan solo una vez en todo el año, por lo que en el 2021 quiso que su estreno llegue los más rápido posible. Para esto decidió cumplir el acuerdo con el Consejo Mundial de Boxeo que accedió a a poner en juego su cetro vacante si el ganador le daba la oportunidad al turco a pelear por su cinturón.

Sin embargo, quien no está de acuerdo con esto es David Faitelson, que estalló en sus redes sociales por el próximo combate del mexicano. “¿‘Defensa obligatoria’ del Canelo Álvarez contra un turco que viene de perder su última pelea? ¡Por favor! Basta de engaños. ¿Cuándo El Canelo ha obedecido a ‘peleas obligatorias’? Más bien, una pelea y un rival a modo el tal Yilidirim”, comenzó el periodista de ESPN quien agregó que el nuevo el europeo es uno de los peleadores de menor nivel de las 168 libras.

A su vez, se preguntó por qué directamente no va con los mejores de la categoría, es decir frente a Billy Joe Saunders o Caleb Plant, debido a que quiere barrer en la categoría y no contra Yildirim que, según él, es un boxeador mediocre que no ayuda en nada en su carrera. “¿Y la pelea con Gennady Golovkin? ¿Sigue ‘El Canelo’ ‘castigando’ al kazajo porque insinuó o dijo que utilizaba sustancias prohibidas? ¿Qué esperan? ¿Qué Golovkin cumpla 40 años?”, agregó el reportero.

“El rival del ‘Canelo’: ¿Quién es Avni Yildirim? ¿Qué ha ganado para enfrentar a quien la crítica ‘nos vende’ como el mejor boxeador del mundo? El turco peleó dos veces ante ‘grandes nombres’ (Chris Eubank Jr lo noqueó en 3 rounds y Anthony Direll le venció en DT-10 tras cabezazo)”, finalizó David Faitelson.

