¿Recién se da cuenta?: Eddie Hearn se mostró molestó con lo que cobró el último rival de Canelo

El último fin de semana en el American Airlans Center de Dallas Juan Francisco el Gallo Estrada y Román Chocolatito González dejaron a los fanáticos entusiasmados luego del gran espectáculo que dieron. Sin embargo, quien se fue disconforme fue Eddie Hearn ya que lo enferma que Avni Yildirim haya ganado más que el mexicano y el nicaragüense.

Muy esperada fue la revancha entre los mejores pesos súper mosca de la actualidad por parte de los aficionados del deporte de los puños ya que hace más de ocho años habían dado la misma gran pelea. Sin embargo, como en aquella oportunidad la bolsa que recibieron no estuvo a la altura de las grandes peleas como las de Canelo Álvarez, Manny Pacquiao o Anthony Joshua.

De todas maneras, fue el propio Chocolatito González, apoyado por el Gallo Estrada, quien exigió una bolsa de un millón de dólares para esta pelea y Eddie Hearn cumplió tras para llevar adelante la pelea. A pesar de esto, el promotor británico se mostró enojado luego de que el último rival del Saúl Álvarez se haya llevado una bolsa mejor.

“Le tuve que pagar a Yildirim. Yildirim ganó más que Estrada. Y me enferma un poco eso, porque después vi (la revancha entre Estrada y González) y pienso que ellos deberían ganar más dinero”, expresó el empresario post pelea según lo informado por Izquierdazo al referirse que el turco ganó más de dos millones dólares.

Por otra parte, Eddie Hearn fue tajante al decir que también esto es un negocio y no es caridad por lo que la bolsa depende de lo que genere cada peleador. “El dinero que una pelea genera se refleja en la bolsa que al peleador se le paga. No importa la categoría, no importa el sexo, no importa la raza. Importan las suscripciones, la venta de boletos, el interés comercial de las televisoras. Así que en las categorías chicas, no sé cuánto recibió Juan Estrada por su primera pelea (con González). Pero quiero pensar que ganó 10 veces más esta noche en la segunda pelea. Y estoy seguro, que su manejador pedirá más por la tercera pelea. Sí, mucho dinero”, finalizó.

