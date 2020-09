Eddie Hearn le ofrece Canelo Álvarez a dos de sus boxeadores para que pelee antes de que termine el año

La demanda de Canelo Álvarez contra Gonden Boy Promotion y DAZN no solo afecta a esas tres partes, sino que también pone en jaque a boxeadores y carteleras que quieren contar con él. Esto lo sabe muy bien Eddie Hearn, quien desea que la disputa legal se termine cuanto antes.

Matchroom Boxing, empresa de Hearn, tiene a dos peleadores que están a la altura para combatir contra el Tapatío. Sin embargo, la pelea contractual entre el mexicano y las dos compañías lo dejan sin posibilidades de enfrentar al boxeador más importante del momento.

Esto lo sabe el promotor británico quien dijo que siempre es bueno evitar que un boxeador y su promotora vayan a juicio. "Queremos verlo de regreso en el ring, especialmente porque las dos peleas que hay para él son Callum Smith y Billy Joe Saunders, dos de nuestros muchachos. Quiero que tengan la oportunidad de pelear contra Canelo", expresó el empresario a Sky Sports.

Por otro lado, comentó que quiere volver a ver mexicano arriba del ring ya que es una de las estrellas más importante del boxeo. Además, agregó que el plan es que Canelo vuelva en noviembre o en alguna fecha de este año, y espera que elija a Callum Smith o a Billy Joe Saunders.

"Si no lo hace, deberían pelear entre sí. Pero si no hay fanáticos, ¿cómo se hace Smith vs Saunders? En este momento se trata de mantener activos a los peleadores, pero también de reconocer que algunos peleadores son mejores para el 2021", finalizó Eddie Hearn.

