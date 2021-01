Eddy Reynoso se cansó y descargó varios tiros contra los anti-Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez viene de consagrarse Campeón del Mundo Supermediano AMB, CMB y The Ring Magazine tras vencer por puntos a Callum Smith en Alamodome de Texas. Sin embargo, muchos no lo consideran como el mejor libra por libra, por lo que Eddy Reynoso dijo que si los anti-Canelo votaran con agallas le darían el reconocimiento que se merece.

El debate sobre el mejor boxeador de la actualidad siempre es largo y tendido debido a que las posturas son muy antagónicas porque depende mucho del criterio de quien haga la lista. Sin embargo, hoy la discusión es álgida debido a que Vasyl Lomachenko perdió frente a Teófimo López, por lo que los fanáticos se dividen entre el Tapatío o Terence Crawford.

Sin embargo, quien volvió a salir a marcar el ring fue su entrenador, Eddy Reynoso, quien no dudó en decir que el mejor libra por libra es el mexicano. “Saúl está logrando hazañas que nadie más ha tenido antes en el boxeo. Ha cimentado su carrera y su legado”, expresó el mejor técnico del 2019 a BoxingScene.com.

Y agregó: “Por eso es el mejor, libra por libra. La política de la gente anti-Canelo es la razón por la que no es el número uno en algunas listas. Si la gente anti-Canelo votara con sus agallas, lo reconocería”. A su vez, entrenador de Jalisco no dudó en lanzarle un tiro a Terence Crawford al decir lo que no logró lo mismo que su pupilo.

“Saul ha estado peleando mejores peleadores que Terence Crawford, y eso es lo que realmente cuenta”, finalizó Eddy Reynoso.

