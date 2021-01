Faitelson ironizó con que Canelo sea el mejor de la historia y Reynoso le respondió con un fuerte tiro

Saúl Canelo Álvarez es el gran exponente del boxeo mexicano debido a que es el más taquillero y viene de vencer a Callum Smith para consagrarse Campeón del Mundo Supermediano AMB, CMB y The Ring Magazine, por lo que tras el combate Eddy Reynoso dijo que iba retirar como el mejor peleador de la historia. Sin embargo, David Faitelson desprestigió el pensamiento del entrenador del Tapatío, quien le contestó al decir que tiene una mente enana.

Uno de los grandes debates del deporte de los puños es si el mexicano es o no mejor boxeador de la actualidad. Los fanáticos y especialistas se dividen al decir que el mejor libra por libra es el nacido en Guadalajara, mientras que otros consideran que Terence Crawford se merece esa posición.

Sin embargo, Eddy Reynoso sostiene que Canelo Álvarez no es solo el mejor peleador de la actualidad, sino que además se va a retirar como el mejor peleador de la historia de México. Debido a esto, David Faitelson cruzó al técnico con un picante tuit.

El manager Eddy Reynoso dice que Saúl “El Canelo” Álvarez terminará siendo el mejor boxeador mexicano de la historia.

Sí, seguro, y yo, seré, algún día, mejor bailarín que Baryshnikov... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 13, 2021

“El manager Eddy Reynoso dice que Saúl ‘El Canelo’ Álvarez terminará siendo el mejor boxeador mexicano de la historia. Sí, seguro, y yo, seré, algún día, mejor bailarín que Baryshnikov”, expresó el periodista de ESPN. Por su parte, el reconocido entrenador de boxeo no dudó en responder al decir “¡La mentalidad enana no escribe historia, la mentalidad ganadora si! ¡Canelo será el mejor arriba y sobre todo abajo del ring! ¡Saludos, mente enana!”.

La mentalidad enana NO escribe grandes historias,la mentalidad ganadora SI !Canelo será el mejor arriba y sobretodo abajo del ring!saludos mente enana!!������������ https://t.co/3XiCacCMUH — EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) January 13, 2021

Por último, David Faitelson no se quedó atrás y cerró el hilo tuitear “Hola Eddy: no es un tema de ‘mentalidad’. Es un asunto de ‘calidad’. Por otra parte, yo no te falte al respeto. Sólo puse en duda si Saúl podría llegar a ser el mejor boxeador mexicano de la historia. Saludos”.

Hola Eddy: no es un tema de “mentalidad”. Es un asunto de “calidad”.

Por otra parte, yo no te falte al respeto. Sólo puse en duda si Saúl podría llegar a ser el mejor boxeador mexicano de la historia.

Saludos. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 13, 2021

