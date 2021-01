Sorpresa: Eddie Hearn afirmó que Canelo Álvarez no tiene oposición en las 168 libras

Saúl Canelo Álvarez regresó el pasado 19 de diciembre de frente a Callum Smith para consagrarse Campeón del Mundo Supermediano AMB, CMB y The Ring. Sin embargo, tras el combate el mexicano dejó abierta la incógnita sobre quién podría hacerle frente a él y Eddie Hearn dejó claro que su verdadera oposición no está en las 168 libras. Además, expresó aseguró que para lo derroten no tiene que sucederle algo como Vasyl Lomachenko.

“Lo hizo ver facilito”, analizó el Julio César Chávez, en ESPN, tras la consagración del Tapatío frente al británico en el Alamodome de San Antonio. Y no se equivoca el César del Boxeo porque el peleador de Eddy Reynoso lo llevó de un lado con golpes claro al excampeón del mundo.

Tras la pelea, la gran pregunta que quedó dejó es quién puede hacerle frente a Canelo Álvarez y fue Eddie Hearn quien explicó cómo y dónde puede tener oposición el mexicano. “Se va a necesitar algo como lo que le pasó a Lomachenko”, expresó el empresario, post conferencia de prensa de la victoria de Ryan Garcia frente a Luke Campbell, al referirse que el ucraniano empezó encontró rivales de nivel cuando comenzó a subir de peso.

Y agregó: “Sabemos que aún puede dar las 160 libras (peso medio). Pero a él le gusta tomar retos. Yo veo nombres como Bivol o Beterbiev (campeones del mundo semipesados), y creo que al Canelo hay que sacarlo completamente fuera de su peso más cómodo para ganarle”.

Por último, el promotor comentó que Gennady Golovkin tuvo dos peleas dura con él y no pudo, al igual que Callum Smith que conectó con potencia y no hizo nada. “Cuando tienes a un peleador así de bueno, y que tiene una mandíbula como esa, lo vuelve muy difícil”, concluyó Eddie Hearn.

