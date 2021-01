La primera vez que lo vio, Martha Higareda pensó que Canelo Álvarez era narcotraficante

Saúl Álvarez es uno de los personajes más conocidos en México y uno de los deportistas más reconocidos en todo Norteamérica. Su boxeo le otorgó una fama difícil de alcanzar y hace rato que se codea con los mejores.

Sin embargo, no todos lo identificaban en sus primeros años de carrera. Ese es el caso de la actriz mexicana Martha Higareda, quien la primera vez que vio a Canelo lo confundió con un narcotraficante.

La nacida en Tabasco relató la curiosa anécdota en una entrevista con el conductor Yordi Rosado. La misma tuvo lugar en un aeropuerto: ella viajaba a Los Ángeles cuando de repente se topó con él.

Al ver al boxeador rodeado de un grupo de personas vestidas con playeras con grandes logos de marcas, pensó que era un narcotraficante. Incluso, Álvarez también le pidió una foto y luego sería su acompañante en el avión.

"Él se emocionó y dijo 'wow, nos tocó juntos', en cambio yo pensé 'ay, me tocó con el narco'. Vio que llevaba las cartas y me pidió que se las leyera. La cuestión es que al final me dijo '¿no sabes quién soy verdad?'. Me comentó que era el ‘Canelo’, me invitó a su pelea y todo estuvo súper", reveló la actriz de cine y televisión. Desde entonces, ambos son muy buenos amigos.

