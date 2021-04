Saunders dijo que se inspira en una leyenda del boxeo para derrotar a Canelo Álvarez

El próximo ocho de mayo se vuelve a presenta Saúl Canelo Álvarez frente a Billy Joe Saunders en un combate unificatorio por los Títulos Mundiales Súper Mediano AMB, CMB, OMB y The Ring Magazine. Y a días de la pelea, el británico confesó que se inspiró en Floyd Mayweather para comenzar a idear su plan de pelea.

En el AT&T Stadium, el Campeón de la Organización Mundial del Boxeo tendrá su pelea más complicada de su carrera cuando enfrente al mexicano en Dallas. Es por esto, que el nacido en Hertfordshire no ha parado con sus entrenamientos desde que el peleador de Guadalajara derrotó por la vía rápida a Avni Yildirim.

A pesar de esto, Billy Joe Saunders se inspira en uno de los verdugos de Canelo Álvarez, en Floyd Mayweather, para derrotarlo. “Es muy bueno en lo que hace (Saúl Álvarez), extremadamente bueno en lo que hace. Hemos visto gente tratando de correr y boxearlo, gente tratando de fajarse, pero sólo vimos a una persona usar su cerebro y ese fue Floyd Mayweather”, comentó el británico a TalkSport.

Y agregó: “Será cerebro sobre músculo aquí. Creo que será de esta forma: tengo que ganar cada momento, cada segundo cuando suene la campana”. A su vez, expresó que el próximo 8 de mayo estará listo para dejar todo arriba del ring del AT&T Stadium de Dallas y que siente que no es imposible en lograr el objetivo.

“Voy a estar en la distancia para poder pegarle. Voy a ponerle trampas de la misma forma que él las pone. No creo que correr un millón de millas en una hora me haga justicia, él no va a ser el mejor motor del mundo”, finalizó Billy Joe Saunders.

Lee También