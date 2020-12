Una Leyenda del boxeo criticó a Errol Spence por querer subir a pelear frente Canelo Álvarez

En los últimos meses se habló de un posible enfrentamiento entre Errol Spence Jr. y Saúl Canelo Álvarez en el peso medio, por lo que los fanáticos enloquecieron. Sin embargo, quien se opuso a que el estadounidense suba a las 160 libras fue Timothy Bradley al decir que el Campeón del Mundo Welter lo hace solamente por dinero. Además, dijo que esquiva a Terence Crawford.

El Tapatío regresó al ring de manera extraordinaria frente a Callum Smith a quien le dio una lección gratis de boxeo en el Alamodome de San Antonio, Texas. Su espectacular vuelta al boxeo lo colocó como uno de los mejores libras por libra de la actualidad.

De la misma manera volvió Errol Spence Jr. contra Danny Garcia para retener con éxito sus Títulos Mundiales CMB y FIB. Sin embargo, tras el combate, el estadounidense dijo que está dispuesto a enfrentar al mexicano en las 160 libras.

“I think Spence is at the point now where he just wants to get the money and then he wants to leave the game… He has no intention on fighting @TerenceCrawford.” @TimBradleyJr isn’t sold on Spence and Crawford ever fighting each other. pic.twitter.com/TxGwLOhmnW — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 27, 2020

A pesar de esto, quien estuvo en desacuerdo desde el primer momento fue Timothy Bradley quien no entiende por qué no se queda en las 140 libras. “¿Por qué querrías subir (de peso) para enfrentar al Canelo, pero no enfrentas a Terence Crawford que está en la misma división de peso que tú? Esto es un tema de dinero para él (Spence). Creo que Spence está en un punto ahora, y corrígeme si me equivoco, en el que solo quiere el dinero y luego retirarse”, expresó el excampeón del mundo en This Is Boxing de ESPN.

Y finalizó al decir que “Él no tiene intenciones de pelear con Terence Crawford. Ni, aunque Terence Crawford se cambie de promotora y se vaya a PBC, no veo que esa pelea vaya a ocurrir. Y me sostengo en eso hasta que realmente firmen la pelea”.

