"No quiero que empiecen con sus ching... de siempre": 'Canelo' Álvarez abandona entrevista en vivo con David Faitelson

David Faitelson no sale de una polémica, cuando ya entró en otra, pues apenas se convirtió en tendencia por no pagar una apuesta y de nueva cuenta ya dio de qué hablar al hacer enfurecer a Saúl 'Canelo' Álvarez en plena entrevista en vivo, por lo que el boxeador mexicano decidió abandonarla.

Y es que para nadie es una sorpresa que el comentarista de ESPN es uno de los grandes detractores del pugilista tapatío, e incluso, han protagonizado fuertes enfrentamientos en redes sociales, pero esta vez lo hizo enojar en una entrevista durante el programa 'A los golpes'.

La charla con Jorge Eduardo Sánchez y David Faitelson en ESPN marchaba con normalidad, como parte de la previa de su pelea contra Avni Yildirim, el próximo sábado, sin embargo, el polémico analista volvió a tocar el tema de Gennady Golovkin y fue entonces cuando el 'Canelo' comenzó a mostrarse molesto.

"Ustedes me tienen tatuado a Golovkin en no sé dónde, ya hice 24 rounds con él. Tengo otras metas en este momento, subí de peso para ganar en las 175 y ganar todo en las 168; ustedes no creen que esos sean logros grandes. Después de 24 rounds con la misma persona, tengo logros más importantes", respondió el boxeador.

Pero eso no fue todo, pues ante la insistencia de David Faitelson, entre críticas y cuestionamientos por sus enfrentamientos ante el kazajo, Saúl Álvarez estalló y tras subir de tono a sus respuestas, prefirió por terminar la entrevista con un semblante evidente de enojo.

"No tengo nada personal con Golovkin. Se les llena la boca con Golovkin. Si peleo con él y le gano, porque estoy seguro que lo puedo noquear, van a empezar a decir 'que ya estaba viejo', conozco esta historia perfectamente'", advirtió el mexicano.

"Esperemos que se haga la pelea, pero no quiero que cuando le gane o hasta lo noqueé, digan 'ya estaba viejo, ya no se vio igual' y empiecen con sus chingaderas de siempre", Saúl 'Canelo' Álvarez.

