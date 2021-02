Canelo Álvarez respondió si vencería a Julio César Chávez en una pelea

Canelo Álvarez se prepara para medirse en el cuadriátero ante el turco Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos, por el título supermediano de la AMB y CMB. Allí, el boxeador buscará consagrarse como el primer mexicano campeón mundial unificado en las 168 libras, y es claro favorito a llevarse el combate aunque sabe que no será nada fácil.

En la previa de esta pelea, Saúl se abrió a los medios de comunicación, y en una entrevista con el programa 'Ahora o Nunca' de ESPN, fue cuestionado sobre quién ganaría una hipotética pelea entre él y Julio César Chávez en su mejor momento.

La respuesta de Álvarez fue clara y concisa: “Pues yo (ganaría la pelea), siempre me veo como ganador”, expresó sin dudar.

Día, hora y lugar de la pelea entre Canelo Álvarez y Avni Yildirim

Canelo Álvarez y Avni Yildirim combatirán en el Hard Rock Stadium de Miami. La velada comenzará a las 18:00 horas del Centro de México y culminará con esta pelea estelar.

Anuncio de la pelea entre Canelo Álvarez y Yildirim. Foto: Getty

Todos los conmbates serán transmitidos en vivo para México a través de TV Azteca, ESPN, Canal Space y TUDN. Para el resto de América Latina será televisado por ESPN, y para Estados Unidos por PPV de DAZN.

Canelo Álvarez contra sus detractores

Días atrás, Saúl Álvarez estalló contra quienes lo criticaron por pelear ante el boxeador turco, y afirmó que no tiene por qué dar explicaciones. También afirmó que no le interesa lo que se diga ya que nunca logrará conformar a todos.

"No tengo que dar ninguna explicación (por enfrentarse a Yildirim). Realmente no tengo que dar ninguna explicación porque nunca estarán contentos con nada. Acabo de pelear con el número uno en 168 libras (Callum Smith) y tampoco están contentos con eso. Entonces, no tengo nada que decir ni nada que explicar. No me importa”, dijo para Boxing Scene.

