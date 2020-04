Canelo Álvarez dijo que los rivales que lo quieren enfrentar lo hacen por el dinero y no por la gloria

La pandemia dejó sin actividad a los diferentes deportistas y entre ellos se encuentra Saúl Álvarez que se muestra, en las redes sociales, entrenando en su casa.

Es por esto que Canelo habló con TV Azteca deportes y comentó que hasta el momento no se sabe en qué momento vuelve a combatir y ni contra quién. Además, habló de las negociaciones de sus posibles rivales.

“En vez de ganar uno quieren ganar diez. En vez de ganar gloria buscan ganar dinero”, dijo el Tapatío a la cadena televisiva al referirse sobre lo que quieren los boxeadores a los que le ofrecen la pelea.

Por otro lado, Canelo se puso de ejemplo cuando enfrentó a Floyd Mayweather y dijo que él fue por el dinero sino por victoria contra el mejor. “No me importaba si ganaba mucho o poco”, agregó el boxeador.

“Ni yo me lo imagino a un Canelo Álvarez que ya fue en su momento. He luchado para estar donde estoy. Hay que ser consiente y realista de lo sucede, el dinero no dura para siempre. Muchos boxeadores se han equivocado en hacer inversiones. Te ofrecen el mundo. Lo qye yo pienso es que tú tienes que hacer el negocio que tú quieres hacer. Hay muchos que no piensan en el negocio, sino que el dinero no se va a acabar”, expresó Saúl Álvarez cuando le consultaron sobre que aquellos colegas que ganaron millones pero que de un día para el otro están en quiebra.

A su vez, comentó que se dio cuenta rápido que el dinero se gasta pronto por lo que entendió que debería encontrar una buena inversión para seguir generando dinero y de esa manera estar tranquilo cuando se retire.

“Mis negocios que estoy haciendo y jugar golf todos los días”, dijo Saúl al referirse que se veía haciendo cuando se retire, según él a los 36 o 37 años y que para ese entonces esperaría tener un contrato igual o mejor con DAZN.

Por otro lado, Canelo habló sobre lo que hace ahora en plena cuarentena y dijo que está como si estuviera concentrado para la preparación de una pelea, es decir, entrena y come sano todos los días, pero el fin de semana se da un gusto con las comidas.

“(Vasyli) Lomachenko es un peleador con mucho talento, con muchas cualidades y que llama la atención de mis ojos”, expresó Saúl Álvarez sobre el boxeador que le gusta ver.

Por otro lado, Canelo, con una sonrisa, habló del tiempo que pasa con su hija más chica y explicó que no para de pintarle la cara, las uñas ni de atarle el pelo. “¿Cómo quieres que le diga que no con esa carita?”, expresó tiernamente el boxeador.

“Me encanta.Obviemente no me gustaría que mis hijas sean peleadoras, pero con mi empresa Canelo Promotion hemos apoyado a boxeadoras. Merecen mi respeto porque tiene mucha más disciplina que otros boxeadores”, expresó el Tapatío sobre el boxeo femenino.

Además, comentó que se arrepiente de haber dejado la escuela ya que lo hubiera ayudado mucho y que le dice a su hija más grande que estudie para no le pase lo mismo que a él.

“Como uno de los mejores de la historia y que siempre que se hable de boxeo que se hable de Canelo”, cerró Saúl Álvarez quien dijo que es una persona muy feliz.

