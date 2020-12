Se cansó: Canelo Álvarez le envió un mensaje a quienes dicen que no es el mejor Libra por Libra

Saúl Canelo Álvarez se prepara para regresar frente a Callum Smith, Campeón Mundial AMB Supermediano, tras más de un año sin combatir. Y a días del combate habló y le mandó un mensaje a quienes dicen que no es el mejor libra por libra de la actualidad.

La caída de Vasyl Lomachenko frente a Teófirmo López lo sacó como uno de los mejores peleadores de la actualidad, tras la pálida imagen que dio en Las Vegas. Debido a esto, especialistas, fanáticos y peleadores comenzaron a inclinarse por Terence Crawford o por el Tapatío como el mejor boxeador.

Sin embargo, Canelo Álvarez habló de este tema con ESPN y comentó que está muy enfocado por la pelea con Callum Smith. Por otra parte, al mexicano le consultaron sobre el mejor libra por libra y fue tajante con quienes dicen que no es número uno.

��: “Cuando tienes al mejor boxeador del mundo, tienes que regresar por la puerta de enfrente”. ��@CANELOTEAM habló sobre el reto que viene para el Canelo con Smith ��#CANELOxESPN pic.twitter.com/GITu7k1hqx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 5, 2020

“Los que conocen más el boxeo me tienen como mejor el Libra por Libra y eso es lo que vale, y la verdad que no tengo ya que demostrar nada”, expresó el Tapatío quien además dijo que él se demuestra, pelea a pelea, que el mejor de la historia del boxeo. Y agregó: “Siempre vengo demostrando, y luego en las peleas dicen que con estas ganas y ya eres; y luego viene la otra, y nunca los tengo contentos. No me preocupa eso, no tengo que demostrarle nada a nadie”.

Cabe recordar que tras la victoria de Teófimo López sobre Vasyl Lomachenko, Floyd Maywethar habló con la misma cadena deportiva y dijo que para él mejor libra por libra de la actualidad es su compatriota, Terence Crawford.

Lee También