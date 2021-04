Canelo Álvarez confesó que padeció COVID-19 a días de una fecha clave en su carrera

Saúl Canelo Álvarez ultima detalles para regresar el próximo ocho de mayo a enfrentar a Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium. Por otro lado, el Tapatío fue noticia en las últimas horas debido a que confesó que el padeció COVID-19 a días del combate con Avni Yildirim.

La crisis sanitaria causada por el coronavirus no para de hacer estragos en diferentes partes del mundo a pesar de que se hayan implementado estrictos protocolos. De todas maneras, el boxeo pudo volver a brillar con público en sus gradas mientras se comenzaba a transitar el principio de la segunda ola de la pandemia.

Sin embargo, Canelo Álvarez confesó que el padeció la influencia un mes antes de que se realice la pelea con Avni Yildirim. “Tenía Covid, se me fue el olor el gusto, me hice la prueba y tuve que estar encerrado 15 días porque a mí esposa también le dio. Después de que me compuse, me hice la prueba y me fui a San Diego, entrené solo un mes”, confesó el Campeón del Mundo AMB, CMB y The Ring Magazine a Graham Besinger.

Y agregó: "He conocido gente que le da más fuerte y hasta se ha muerto. A mí no me afectó mucho y por eso no quise decir nada". Cabe recordar que Chepo Reynoso, padre de Eddy, no pudo viajar en el choque contra Callum Smith debido a que el equipo decidió no arriesgarlo a la pandemia.

Canelo Álvarez vs. Billy Joe Saunders

El próximo ocho de mayo el Tapatío se vuelve a presentar en la semana del Cinco de Mayo después de un largo tiempo frente al británico Billy Joe Saunders por los Títulos Mundiales Súper Mediano AMB, CMB, OMB y The Ring Magazine. La pelea se realizará en el AT&T Stadium y se podrá ver por DAZN.



Lee También