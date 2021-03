Sorprendió a Tyson: Canelo Álvarez y su técnico eligieron entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez

Una de las charlas más esperada en las últimas semanas era la que tuvieron en Mike Tyson, Eddy Reynoso y Canelo Álvarez en el podcast del excampeón del mundo. En el mismo, el Tapatío contó que su entrenador le mostraba peleas de Julio César Chávez, pero no de lo Salvador Sánchez, lo que enloqueció a Iron Mike.

Uno de los grandes debates en el boxeo mexicano es qué hubiera sucedido si se enfrentaban Sánchez y Chávez en su mejor momento. Es más, el César del Boxeo dijo que esa pelea se la hubiera llevado su compatriota, a quien estimaba mucho.

A pesar de esto, muchos técnicos muestran videos a ambos peleadores para que sus pupilos comiencen a tomar a detalles de ellos. Sin embargo, Canelo Álvarez confesó, en el podcast de Mike Tyson, que Eddy Reynoso no le mostraba mucho de Salvador.

“Yo empecé por mi hermano, pero luego Eddy me mostró videos de Gilberto Román, Julio César Chávez, Mantequilla Nápoles”, comenzó el Tapatío a lo que Iron Mike agregó “Salvador Sánchez”. “Salvador Sánchez no tanto. No lo he visto a él mucho”, expresó el campeón del mundo lo que volvió loco a Tyson.

Tras la declaración de Canelo, Eddy Reynoso explicó que de Sánchez le gustaba mucho la resistencia que tenía, pero que no era muy bueno la técnica que tenía.

