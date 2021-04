¿Quiere la revancha?: Canelo Álvarez le lanzó un fuerte a Floyd Mayweather

Saúl Canelo Álvarez regresa al ring el próximo ocho de mayo frente a Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium para disputar los Títulos Mundiales AMB, CMB, OMB y The Ring Magazine. Por otro lado, a días de su combate, el Tapatío reiteró su pensamiento sobre una posible pelea con Floyd Mayweather.

La actualidad pone al nacido en Guadalajara como el mejor libra por libra en estos momentos, aunque algunos consideran que no es mejor a Terence Crawford. Sin embargo, muchos consideran que no va a ser el mejor de la historia de su país debido a que no pudo súper a Money en 2013.

No hay dudas de que esa es la gran espina clavada que tiene Canelo, a pesar de que hoy lo tiene con el ojo puesto en ser el primer mexicano en unificar los cuatro títulos mundiales más importante de la historia. De todas maneras, el Tapatío considera que hoy, Mayweather no podría ante él y que le haría pasar vergüenza.

“No tiene nada que hacer conmigo si los dos estamos en nuestro mejor momento. Absolutamente nada, lo noquearía sin problemas”, le Álvarez comentó a Graham Bensinger. Además, agregó que para él haber perdido ese combate fue como haberle fallado a todo México.



“Pero Dios sabe por qué hace las cosas, tal vez si hubiera ganado en ese momento, imagínate la fama y el dinero que hubiera llegado, no lo iba a saber controlar. No tenía la experiencia, la madurez y no era de lejos el peleador que soy hoy”, finalizó el peleador de Eddy Reynoso.

