Canelo Álvarez explotó contra la sociedad mexicana por el comportamiento en la pandemia

En el día de hoy, Canelo Álvarez confesó que tuvo COVID-19 a días de su pelea con Avni Yildirim, por lo que casi pone en jaque su estreno en el 2021. Por otro lado, tras declarar que padeció la influencia, el Tapatío dijo que en México no le dan importancia a la pandemia.

A más de un año que el mundo se haya parado por la crisis sanitaria causada por el coronavirus, las diferentes sociedades intentan volver a la normalidad con estrictos protocolos sanitarios. A pesar de esto, los contagios con la influencia siguen haciendo daño en todas partes del planeta.

Quien vivió en carne propia la enfermedad fue Canelo Álvarez que confesó que a pocos días de la pelea con Avni Yildirim detectó que tenía la influencia. Por otro lado, comentó que para aquella pelea frente al turco solo pudo entrenar un mes previo a la pelea.

El mexicano se vuelve a presentar el próximo 8 de mayo. (Getty)

Por otra parte, el Tapatío considera que en México no le dan importancia a lo que sucede en con la pandemia. “A todos nos afectó. En México no les importa la pandemia, fuimos uno de los países más afectados porque no se cuidaron, fue muy difícil porque se perdieron muchos trabajos, pero todo pasa y hay que seguir adelante”, expresó a Graham Besinger.

Canelo Álvarez vs. Billy Joe Saunders

Cabe recordar que el próximo ocho de mayo el mexicano se vuelve a presentar en la semana del Cinco de Mayo después de un largo tiempo frente al británico Billy Joe Saunders por los Títulos Mundiales Súper Mediano AMB, CMB, OMB y The Ring Magazine. La pelea se realizará en el AT&T Stadium y se podrá ver por DAZN.



