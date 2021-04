No se olvida de ellos: Canelo Álvarez cargó munición pesada contra sus detractores

Saúl Canelo Álvarez ultima detalles para el próximo ocho de mayo cuando vuelva a subirse al ring para enfrentar a Billy Joe Saunders por los Títulos Mundiales AMB, CMB, OMB y The Ring Magazine de las 168 libras. Y a días del combate, el mexicano cargó munición pesada contra sus detractores.

No hay dudas de que el Tapatío es uno de los mejores peleadores de la actualidad, y pelea, junto a Terence Crawford y Naoya Inoue, el puesto al mejor libra por libra de la actualidad. A pesar de esto, hay un sinfín de críticas para el peleador de Eddy Reynoso.

A pesar de esto, en el último tiempo, Canelo Álvarez comenzó a tragar saliva y a dejar pasar varios tiros que ha recibido en los últimos años. De todas maneras, en el último tiempo comenzó a responder cuando alguien cuestiona su estatus de campeón.

Y en los últimos días el Tapatío volvió a lanzar varios tiros contras sus detractores luego de ser entrevistado en TUDN. “El primer error que cometes es pensar que no lo vas a conseguir, siempre me sentí el mejor, que iba a ser campeón mundial. Tenía un ejemplo como el 'Chololo' Larios de disciplina, crecí así y eso siempre lo tuve en mi cabeza, claro que tenía que entrenar al 100 por ciento para ser campeón mundial, siempre tuve la mentalidad de ser campeón mundial”, expresó el mexicano al referirse sobre quienes dicen que no es el mejor libra por libra.

Y agregó “A veces tenía problemas personales, también el peso me costaba mucho trabajo. Luego tuve una hija a los 17 años y fue difícil lidiar con muchas cosas pero nunca pensé que no iba a llevar a serlo, tenía claro lo que tenía que hacer".

Lee También