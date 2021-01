¿Una locura para esto tiempos?: Canelo Álvarez vuelve al ring junto a una multitud en Miami

En las últimas horas se confirmó que finalmente Saúl Canelo Álvarez firmó un nuevo contrato con Matchroom Boxing por lo que peleará contra Avni Yildirim el próximo 27 de febrero con la transmisión de DAZN. Sin embargo, el regreso del mexicano inaugurará el primer espectáculo con la posibilidad de que lo presencien 40 mil personas en el Hard Rock Arena, Estadio de los Miami Dolphins.

La vuelta de Tapatío al ring el pasado 19 de diciembre en San Antonio, Texas, confirmó que el boxeo estaba listo para volver a de a poco a hacer girar los grandes eventos masivos. Es que el nacido en Guadalajara volvió a combatir frente a 16 mil personas, en la misma que sede que tuvo en un mes antes el choque entre Gervonta Davis frente a Leo Santa Cruz.

Sin embargo, Canelo Álvarez realizará su primera aparición en el Hard Rock Stadium, campo en el que juegan los Miami Dolphins. La idea de Eddie Hearn, según lo informado por Diego Martínez, es llevar el combate a Florida ya que es uno de los pocos estados en lo que se pueden hacer eventos masivos, por lo que 40 mil almas podrán presenciar el choque del mexicano.

El estado de Florida permite la entrada de fans a eventos, y por eso se toma la decisión que @Canelo pueda toparse el 27 de febrero en Miami al turco Avni Yildirim.

Tendrán permiso de meter hasta más de 40 mil almas.@reformacancha — DMartinezCANCHA (@DMartinezCANCHA) January 20, 2021

Esto mismo lo adelantó ayer el CEO de Matchroom Boxing, en conversaciones con el podcast The Pug and Copp Boxing Show, en el que comentó que había mantenido diálogos para llevar adelante la próxima pelea en el sur de la Florida. Por otra parte, afirmó que era un riesgo llevar este tipo combate mundialista en una ciudad que no se caracterizar por tener grandes peleas, pero con el Tapatío esa la desconfianza desaparece porque es una figura del deporte.

La idea inicial era que @Canelo volviera a pelear en México, algo que se complica por la pandemia y que pueda acceder fané.

Se espera que Saúl regrese en Mayo también a pelear y si se abre Nevada podría ser Vegas, sino Texas de nueva cuenta o Florida. Todo dependerá del Covid. — DMartinezCANCHA (@DMartinezCANCHA) January 20, 2021

Cabe recordar, que, en primera instancia, Saúl Álvarez tenía pensado llevar su combate mandatorio en México, pero por las condiciones sanitarias no se permiten los espectáculos con la presencia de público. Por otro lado, para la semana del Cinco de Mayo, según Diego Martínez, el mexicano podría regresar a Las Vegas con la presencia de fanáticos, si lo permiten las autoridades, y si no se volverá a presentaría en Texas o Florida.

Tras a pelear con Yildirim, qué vendría para Canelo

Lo adelantábamos el sábado pasado, la idea del Tapatío es arrasar en las 168 libras por lo que él quiere enfrentar a los campeones restantes, Billy Joe Saunders o Caleb Plant. De haber llegado a un acuerdo con Matchroom Boxing, el mexicano pelearía con el británico el próximo 8 de mayo.

Lee También