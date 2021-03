Munición pesada: el técnico de Benavidez destruyó a Canelo Álvarez y a Eddy Reynoso

Una de las etapas más complicadas que tiene cualquier boxeador en su carrera es ganarse la oportunidad para ser probado ante los mejores de la categoría. A partir de allí su carrera puede tener un antes y un después así gane o pierda porque las formas, en el deporte de los puños, importan ya que hay que vender un producto.

No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que Avni Yildirim, último rival de Canelo Álvarez, no pasará a la historia como un gran rival debido a que realizó una pésima presentación que hizo hace más de dos semanas en Miami, Florida. Sin embargo, José Benavidez deja claro que su hijo y boxeador, David Benavidez, le puede causar muchos problemas a un Tapatío que lo esquiva.

“David puede darle muchos problemas a Canelo. Es una pelea muy difícil para nosotros porque Canelo es un boxeador muy disciplinado. Yo creo que David Benavidez ha entrenado toda la vida para esto”, expresó el técnico del Bandera Roja a Bolavip.

Por otro lado, el padre y entrenador de Benavidez reiteró que el equipo de Saúl Álvarez no quiso la pelea cuando se consagraron campeones del mundo. “Cuando David Benavidez tenía el campeonato mundial me acerque al equipo de Canelo, él iba a subir a 168, y no estuvieron interesados. Entonces David pierde el cinturón, lo vuelve a ganar otra vez, de ahí, como estaba Benavidez con el cinturón, se brincó (Saúl Álvarez) a las 175, le ganó a un viejo Kovalev y estaba perdido, no sabía qué hacer. Me contacte con ellos para hacer la pelea con David Benavidez con el WBC y no estuvieron interesados”, explicó Benavidez Sr.

Y agregó: “David pierde el campeonato en el pesaje y de volada le hablan al WBC para poder pelear por el Título Mundial. Yo creo que aprovecharon la oportunidad de que David no estaba para poder agarrarlo y pelearlo con todos los veteranos. Pero no es su culpa, fue culpa de David Benavidez”.

A pesar de esto, José Benavidez comprende que hoy el deseo de Canelo es convertirse en campeón unificado de las 168 libras y que vieron la oportunidad cuando su hijo perdió su título en la balanza. A su vez, entiende que el mexicano hace lo que quiere en el boxeo porque él es dueño del negocio.

“Vamos a ser honestos, Canelo hace lo que se le da la gana en el mundo del boxeo. Si él sube a crucero pelea por un cinturón y buscan la manera para que lo haga. Se lo merece, pero al final del día él es un negocio para el boxeo, para las organizaciones y mucha gente”, declaró el técnico.

“Lo están cuidando y por eso no quiere pelearle a David Benavidez porque sabe que le va a dar pelea y que no sería una pelea muy fácil para ganar. Creo que sería une pelea 50-50, una persona más joven, más grande y con más hambre. Canelo es el mejor del mundo, pero poco a poco se ha ido desgastando”, añadió Benavidez Sr.

Por otro lado, el padre de Bandera Rojas se mostró muy enojado con Eddy Reynoso que dijo que no lo esquivan a su hijo, sino que él se bajó solo por haber perdido los títulos fuera del ring y reiteró que ellos saben que no quisieron enfrentarlo. “Sí, es invicto y ha tenido problemas, pero como ha tenido problemas creo que sería una pelea muy fácil para ellos. ¿Por qué no la toman? Creo que Benavidez podría darle una mejor pelea que Yildirim. Ganarían mucho dinero, y sería genial para la gente. Hay que dejar las excusas a un lado y dar la pelea que quiere la gente. Si me equivoco que le peguen, que le callen la boca”, declaró el entrenador.

Por último, José Benavidez se refirió al combate del próximo sábado y expresó que su hijo debe lucir de manera espectacular frente a Ronald Ellis. Sin embargo, el entrenador habló de Jermall Charlo, quien dijo que podía vencer a David por la vía rápida, y expresó que le encantaría que se de ese combate.

“Nosotros no estamos para escoger a nadie. Nosotros, para hacer historia, no podemos elegir peleadores. Charlo es uno de nuestros peleadores favoritos y sería una pelea super difícil, pero así es como se hace historia. Pero nosotros no tenemos miedo a perder y a final fanáticos estarán contentos. Todos estos peleadores son buenísima y estamos dispuestos a enfrentar a los mejores. La gente se merece estas peleas. Estamos aquí listos para hacer historia”, finalizó el técnico del Bandera Roja.

