Canelo Álvarez explotó al ser consultado por una trilogía con Gennady Golovkin

En el mundo deportivo, nada parece importar más que el futuro. El presente, muchas veces, es cuestionado, subestimado y hasta dejado de lado. Eso es lo que está atravesando en estos momentos Saúl Canelo Álvarez, quien tendrá una velada importante el próximo sábado, pero que al parecer a pocos les importa.

El boxeador mexicano se enfrentará a Avni Yildirim, quien es actualmente el primer rankeado por el Consejo Mundial de Boxeo. Canelo debe enfrentarse a su rival mandatario y, de vencerlo, abrirá camino para poder lograr la unificación de los títulos de las 168 libras. Sin embargo, a Álvarez le volvieron a hacer las mismas preguntas.

El boxeador fue consultado, una vez más, sobre un posible nuevo enfrentamiento ante Gennady Golovkin. Lo que parecía una pregunta más de rutina, terminó con una respuesta contundente por parte del mexicano, quien llegó al hartazgo por los constantes cuestionamientos sobre una trilogía con GGG.

Canelo Álvarez explotó al ser consultado por una trilogía con Golovkin

"Ustedes me tienen tatuado a Golovkin en no sé dónde, ya hice 24 rounds con él. Tengo otras metas en este momento, subí de peso para ganar en las 175 y ganar todo en las 168; ustedes no creen que esos sean logros grandes. Después de 24 rounds con la misma persona, tengo logros más importantes", sentenció Canelo en diálogo con ESPN.

Canelo no se quedó ahí y fue por más: "No tengo nada personal con Golovkin (...) Se les llena la boca con Golovkin. Si peleo con él y le gano, porque estoy seguro que lo puedo noquear, van a empezar a decir 'que ya estaba viejo', conozco esta historia perfectamente. Si no peleaba con Yildirm iban a decir 'que me salto las reglas de los campeonatos'. Golovkin peleó con el retador oficial de su división y era un don nadie y no dijeron nada".

Canelo dejó la puerta abierta para la trilogía con GGG

De igual manera, Álvarez enfatizó en que la pelea podría darse y, a razón de lo dicho por Eddy Reynoso, sería en este 2021: "Esperemos que se haga la pelea, pero no quiero que cuando le gane o hasta lo noqueé, digan 'ya estaba viejo, ya no se vio igual' y empiecen con sus chingaderas de siempre", concluyó y finalizó con la entrevista.

Lee También