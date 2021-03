Hasta los bajó del ring: el enojo e insulto de Canelo Álvarez a dos youtubers luego de la pelea frente a Avni Yildrim

El triunfo de Saúl Álvarez fue tan espectacular como decepcionante por la poca oposición que le puso su rival Avni Yildrim: después de besar la lona en el tercer round, el turco no salió a disputar el cuarto asalto.

Luego de la victoria en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, que confirma que es el mejor boxeador libra por libra de la actualidad, el mexicano se disponía a dar una entrevista cuando fue interrumpido.

Detrás del pugilista, dos personas con camiseta negra trataban de molestarlo y llamar la atención. En una de esas prendas se podía leer el nombre de Lucas Brunelle, un camarógrafo ciclista.

Canelo kicking these bums off stage. The disrespect man #CaneloYildirim pic.twitter.com/VkttjEuD0v — Andres Mata (@andresxmata) February 28, 2021

Rápidamente, Canelo se dio cuenta y les pidió con mucho enojo que abandonen el lugar: "Get the fuck out of here!" ("Váyanse a la mierda"). Luego de que se bajen del ring, agregó: "Fuckers!" ("Cabrones").

Cómo llegaron los youtubers al ring de Canelo

Uno de los dos youtubers, llamado Lefty y también conocido como Southpaw Jake Paul, documentó cómo se coló en el ring del nacido en Guadalajara en un video de Youtube.

Con una vestimenta oscura y camisetas con el logo de DAZN, consiguieron abrirse paso en el estadio hasta terminar muy cerca del deportista. Lograron su cometido una vez que finalizó el espectáculo. Luego, fueron detenidos por la seguridad del estadio.

