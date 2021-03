Canelo Álvarez le dijo a Mike Tyson cómo tomó su derrota con Floyd Mayweather

Uno de los grandes asteriscos que tiene la carrera de Saúl Álvarez es no haber podido vencer a Floyd Mayweather en 2013 cuando tenía 23 años. Sin embargo, en el día de hoy, el mexicano confesó que no toma aquella pelea como una derrota sino como una lección.

Esas noche de septiembre de 2013 el Tapatío subió al ring del MGM Grand de Las Vegas a enfrentar a uno de los mejores peleadores de la actualidad. En Nevada, el nacido en Guadalajara recibió una paliza por parte de Money, quien hizo parecer chiquito a un joven protegido por Óscar de la Hoya y Golden Boy Promotion.

Sin embargo, tras aquel combate, con o sin polémicas, Canelo Álvarez no volvió a perder y no paró de recolectar títulos mundiales. De todas maneras, es la gran macha que tiene el mexicano debido a que le siguen recalcando que no pudo derrotar a Floyd Mayweather.

Tras más de siete años de aquella caída, Saúl le comentó a Mike Tyson y a Henry Cejudo, en el podcast Hotboxing, que no le pesa haber perdido con Money. “Cuando peleé con Floyd tenía 23 años. He madurado muchísimo. Necesitaba mucha más experiencia, madurar. No tomo esa pelea como una derrota, tomo esa pelea como una lección. Aprendí de esa pelea”, explicó el Tapatío.

Cabe recordar que en aquella oportunidad el mexicano peleó por los Títulos Mundiales Súper Welter AMB y CMB y perdió por decisión mayoritaria luego que los jueces hayan marcado 117-111, 116-112 y 114-114.

