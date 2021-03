Entrenador de Avni Yildirim fue amenazado de muerte tras la derrota con Canelo Álvarez

Saúl Álvarez derrotó a Avni Yildirim el fin de semana pasado en el Hard Rock Stadium de Miami y ya dio vuelta la página para empezar a preparar sus siguientes desafíos. Billy Joe Saunders sería su rival durante el mes de marzo, luego llegaría un combate ante Caleb Plant y el año se cerraría contra Gennady Golovkin.

Sin embargo, desde el lado del boxeador turco aún no pudo cambiar el foco. Y es que, de acuerdo con las palabras de su propio entrenador, muchos fanáticos le enviaron mensajes desde aquel 27 de febrero acusándolo de haberle entregado la pelea al mexicano que ganó por KO tras conectar 67 golpes.

"En los mensajes que tengo, de gente de Turquía, me señalan que me van a matar porque yo vendí a Avni Yildirim. Que en vez de mejorarlo lo empeoré, que todo lo que dije está peor", aseguró Joel Díaz en una plática con el reportero Ernesto Amador, refiriéndose al momento en el que no le permitió seguir luchando.

"Me dicen '¿cuánto te pagó Canelo Álvarez para poner a nuestro peleador en esta posición? Tú eres mexicano, él es mexicano y sabemos que te pagó unos millones de dólares para poner a Avni Yildirim en esa posición'", agregó el entrenador del púgil del país que comparte territorio con Europa y Medio Oriente.

La tristeza de Avni Yildirim

Joel Díaz reveló en plática con Ernesto Amador la desazón de su boxeador: "No quiere regresar a su país, está muy apenado. Tras la pelea no dijo ninguna palabra, su manager hablaba con él, yo le decía que dejara todo en el pasado. Estaba llorando en el baño, no contestaba nada. Siente que defraudó a su patria".

