Canelo Álvarez le puso fecha a su retiro del boxeo

Gustos son gustos, pero es innegable la calidad y repercusión que tiene Saúl Álvarez en el boxeo internacional.

A pesar de que el boxeo es su vida, el físico debe acompañar. Como buen deportista, Canelo sabe hasta cuando puede estar dando batalla en la élite.

"El boxeo es mi vida. Mi cuerpo me pide que pelee. Sigo entrenando porque me encanta este deporte, entreno tanto si tengo una pelea como si no. Con 36 años es un buen momento para retirarme, 37 años como máximo", aseguró el nacido en Guadalajara en charlas con 'Box Azteca'.

El pugilista no solo ya pensó en la fecha en la que colgará los guantes, sino también en la actividad que desempeñará fuera del ring.

"Me dedicaré a mi negocio y a jugar golf todos los días", comentó.

Se había hablado mucho de una posible tercer pelea entre el mexicano y Gennady Golovkin en septiembre. Lo cierto es que el brote del COVID-19 impidió tener más datos acerca de ese cruce que todavía no está confirmado.

Lee También