Futbolista y del Atlas: lo que Canelo Álvarez pudo ser antes de su carrera en el boxeo

Luego de la autoritaria victoria contra Avni Yildirim, Saúl Álvarez empezó a prepararse para el siguiente desafío del año. Y es que, el próximo sábado 8 de mayo, se medirá ante Billy Joe Saunders en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Por eso ya empezó a platicar con los medios de comunicación para venderse.

Lo curioso fue que, en plena entrevista con el canal de YouTube de Javier Alarcón, el boxeador mexicano reveló a qué deporte pudo dedicarse desde su infancia: "De niño me querían llevar a las Fuerzas Básicas del Atlas. Yo dije 'quiero ser peleador, no futbolista'. A veces solo jugaba para pelearme".

Aunque muchas veces se lo asoció como un aficionado de Chivas de Guadalajara, en esta plática con el reconocido periodista dio su versión: "No tengo un equipo en sí al que le voy. No soy muy futbolero, siempre que juega la Selección apoyo al país. Pero no soy de estar apoyando a un equipo y de estar pendiente".

F1, un sueño de pequeño...

"En el pueblo en el que yo vivía, siempre soñaba. Quería ser grande, comprarme un Ferreri y una casa. Desde niño siempre lo soñaba, pero sí hubiera sido muy difícil. Siempre dije de ser piloto de Fórmula 1", aseguró el Canelo en la misma entrevista con Javier Alarcón en YouTube.

Lee También