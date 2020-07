Canelo Álvarez se encuentra Stephen Curry en una cancha de golf y le da una clase de boxeo

La pandemia frenó a todas las actividades deportivas a nivel mundial, por lo que la NBA y el boxeo no fueron la excepción a lo que sucede en el mundo. Sin embargo, no frenó las actividades recreativas de las principales estrellas del derporte como Saúl Álvarez y Stephen Curry que se encontraron en un campo de golf.

No es la priemra vez que el Tapatío cambia los guantes por los palos de golf para lanzar unos tiros, al igual que que el basquetbolista. Sin embargo, en esta ocasión los dos coincidieron en la el mismo campo de juego.

Obviamente que el mexicano no se perdió la oportunidad y se sacó una foto con Stephen Curry. Además, el tres veces campeón de la NBA se animó a boxeador con el Tapatio que lo sorprendió con un jab para tocarle su gorra, lo que generó la risas del grupo que los acompañaban.

Cabe recordar que por el momento Saúl Álvarez se mantiene en forma para poder presentarse el próximo 12 de septiembre en Las Vegas. De todas maneras al tetra campeón mundial no le han confirmado a su rival.

Por otro lado, Stephen Curry no jugó gran parte de la temporada por que estuvo lesionado. Además, su equipo, Golden State Warrios, ya no tiene chances de clasificar a Play Off de la temporada 2019-2020 que se jugarían en las instalaciones de Orlando.

