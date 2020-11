A horas de su pelea, Julio César Chávez volvió a lanzarle un tiro a Canelo Álvarez

El próximo viernes Julio César Chávez Jr. regresa al ring en Sinaloa frente al ecuatoriano Jeyson Minda para cerrar de la mejor manera el año. Sin embargo, previo al combate se acordó de Saúl Canelo Álvarez y le lanzó un nuevo tiro.

El 2020 para el mundo el boxeo fue muy malo, pero poco las grandes figuras comienzan a finalizarlo de la mejor manera. Sin embargo, el hijo de la Leyenda tuvo una muy mala presentación frente a Mario Cazares en pasado 25 de septiembre en el Gran Hotel de Tijuana.

Debido a esto se vuelve a presentar para encarrilar mejor su carrera con una victoria que lo motive para volver de la mejor manera para 2021. De todas maneras, previo a la pelea se acordó de Canelo Álvarez, a quien volvió a retar.

“Tengo 57 peleas en las que probé que puedo pelear, el día que no lo consiga será un ring el que lo dirá, no la prensa. Estoy contento y después de esta pelea quiero enfrentar a los mejores rivales, incluido el Canelo que siempre me ha tenido miedo", expresó Julio César Chávez Jr. a la agencia EFE.

¿Cuándo pelea Julio César Chávez Jr frente a Jesyon Minda?

El hijo de la Leyenda se presentará el próximo viernes en Culiacán a las 20.00 y será transmitido por streaming de la plataforma Sala Estelar, el cual cuesta 170 pesos mexicanos. Cabe recordar que Junior iba a pelear con el argentino Nicolás Masseroni quien argumento que no hubo acuerdo para llevar adelante la pelea, mientras que el mexicano dijo que su rival no podía dar la categoría.



