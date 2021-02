¿Cómo apostar en la pelea Canelo Álvarez vs. Avni Yildirim?

El próximo 27 de febrero se vuelve a presentar Saúl Canelo Álvarez frente a Anvni Yildirim para defender el Título Mundial Supermediano CMB. El mexicano vuelve a presentarse tras haber derrotado por puntos en decisión unánime a Callum Smith.

Eran muchos los interrogantes que tenía en el regreso el mexicano frente al británico ya que volvía a pisar un ring luego de tener más un año de inactividad. Sin embargo, frente al peleador del Eddie Hearn no dejó dudas de que él es el mejor peleador de la actualidad.

Tras ese combate llega el Avni Yildirim, un turco que es número uno del ranking del Consejo Mundial de Boxeo y que ostenta un récord de 21 peleas ganadas, 12 por la vía rápida, y dos derrotas. Debido a esto y a no tuvo rivales de nivel, el europeo no es considerado un peleador de peligroso para un mexicano que quiere ser Campeón del Mundo Unificado en el 2021.

Por otro lado, en las últimas horas, Canelo Álvarez comentó que no se toma a la ligera el combate con el turco a pesar de que sabe que es el mejor. "Me siento superior y soy superior a Ylidirim, pero estoy entrenando como si fuera mi pelea más grande y no lo estoy subestimando en absoluto", expresó el nacido en Guadalajara a George Bero.

VA POR TODO ����



El próximo sábado Miguel Berchelt defenderá su Título Mundial Superpluma CMB y, de ganar, se acercará al récord de @Jcchavez115 https://t.co/CP4q975Puo — Bolavip México (@BolavipMex) February 17, 2021

Por su parte, Avni Yildirim expresó en la última semana que está muy ilusionado con el combate y espera poder llevar el cinturón Verde y Oro a su país.

Saúl Álvarez vs. Avni Yildirim: pronóstico de la pelea

Resultado Fanduel Draft King Saúl Álvarez -5000 -5000 Empate +5000 +3300 Avni Yildirim +1600 +1400

* Cuotas en USA a través de FanDuel y Draft Kings.

Resultado Caliente Bet365 Codere Sául Álvarez -5000 1.02 -5000 Empate +2500 - +2900 Avni Yldirim +1400 15.00 +1400

*Cuotas en MX a través de Caliente, Bet365 y Codere.

Día, lugar y hora de Canelo Álvarez vs. Avni Yildirim

Día: Sábado 27 de febrero.

Hora: 19:00 hs (ET) / 17:00 hs (PT) / 18:00 hs (México).

Lugar: Hard Rock Stadium, Miami, Florida.

Lee También