Canelo Álvarez y Avni Yildirim dieron el peso: todo listo para el combate del sábado

Este sábado 27 de febrero, después de una interesante cartelera, Saúl Álvarez (54-1-2, 36 KOs) y Avni Yildirim (21-2 12 KOs) se verán las caras en el Hard Rock Stadium de Miami protagonizando la pelea más atrapante de la noche. No solo por la relevancia de los boxeadores, sino también porque estarán en juego los títulos de peso súper mediano AMB y CMB que el tapatío le ganó a Callum Smith en San Antonio.

Todo quedó listo este viernes: los púgiles pasaron por la báscula y dieron el peso. Tanto el mexicano como el turco arrojaron 167.6 libras, medio kilo menos del máximo permitido, y quedaron aptos para combatir este fin de semana. Solo restará que se suban al cuadrilátero a dar brindar el espectáculo.

"La verdad es que estoy muy bien, trabajamos muy bien. Me gusta ser responsable, ya me conozco y no hay ningún problema con lo del peso. Estamos listos para mañana", declaró el nacido en Guadalajara en una pequeña entrevista que le brindó a Azteca Deportes minutos después de haberse pesado.

#CaneloEsAzteca ��



¡Peleadores en peso para la gran función de mañana!



���� Canelo Álvarez: 167.6 libras

���� Avni Yildirim: 167.6 libras



�� PESAJE EN VIVO AQUÍ: https://t.co/KkAl2oBFnq pic.twitter.com/EDHWg9RBvC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 26, 2021

Siguiendo con su disciplina, Canelo Álvarez buscará rehidratarse en las próximas horas. Mantendrá una dieta balanceada con pasta y carne para llegar de la mejor forma a enfrentarse con Avni Yildirim, y así seguramente podrá subir esas libras que perdió durante este proceso para pasar el día de pesaje.

#CaneloEsAzteca ��



¡¡DE MIEDO!! El último frente a frente el 'Canelo' Álvarez y Avni Yildirim previo a la pelea de mañana que podrás disfrutar en https://t.co/OqYzbKT3Ba y Azteca 7 en punto de las 9:00 PM.



�� PESAJE EN VIVO AQUÍ: https://t.co/KkAl2oBFnq pic.twitter.com/ytM9Ti4ewN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 26, 2021

¿Canelo Álvarez a división crucero?

El mexicano fue consultado sobre la posibilidad de buscar el título en una quinta división y esto respondió: "Para ser campeón son 200 libras, creo que es demasiado. Si para este peso estoy muy chaparrito, imagínate. Nunca hay que decir nunca. Al Eddy Reynoso se le pega la locura y por qué no...".

Lee También