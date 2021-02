Pronósticos de las casas de apuestas para el combate entre Canelo Álvarez y Avni Yildirim

Este sábado 27 de febrero, después de una interesante cartelera, Saúl Álvarez se medirá ante Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. El boxeador mexicano expondrá ante el turco los títulos mundiales de peso súper mediano AMB y CMB que le ganó, en diciembre pasado, a Callum Smith en San Antonio.

"Quizás no tuve la infancia que cualquier niño tiene o puede tener, pero la verdad es que me siento muy contento porque yo no soy normal. No vine a ser normal a este mundo, vine a hacer esto que estoy haciendo y Dios sabe por qué hace las cosas", comentó Canelo Álvarez días antes de subirse al cuadrilátero en Florida.

Pronósticos de las casas de apuestas

El duelo de este sábado tendrá pendientes no solo a los aficionados del boxeo sino también a los apostadores. Los números que se manejan en Caliente, en la previa al combate, son de una cuota de -5000 al que escoja al mexicano como ganador, una de +3300 por el empate y otra de +1400 por el triunfo del turco.

¿Cuánto paga la victoria de Canelo por KO?

En el caso de que el púgil tapatío se imponga por knock out, KOT o descalificación frente a Avni Yildirim, se llevarán una cuota de -1000. Si ese mismo resultado es en favor del turco, los apostadores calcularán +1800 de acuerdo a los pesos invertidos para ver perder a Saúl Álvarez en Miami, Florida.

