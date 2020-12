Eddy Reynoso y Canelo Álvarez, amantes del boxeo y de la Liga MX

En unas horas regresa Saúl Álvarez frente a Callum Smith para lograr consagrarse Campeón del Mundo Supermediano AMB y el vacante CMB. Sin embargo, a horas del combate Eddy Reynoso confesó que es fanático de Atlas, acérrimo rival de Chivas, al cual leva el peleador mexicano

Uno de las grandes características que tiene Canelo es solo ser fanático del boxeo sino ser un seguidor de otros deportes. No hay que irse muy lejos y recordar el tuit que le envió a Julio Urias tras llevar a los Dodgers a nuevo campeonato de la serie mundial de beisbol.

Sin embargo, se sabe muy bien que Saúl es fanático de Chivas, pero pocos saben que su entrenador, Eddy Reynoso, es fanático de Atlas. “El equipo de mis amores, desde que soy niño, al Atlas, aunque no ganen, decimos por allá y mil veces arriba el Atlas”, expresó el entrenador a WDeprotes y comentó, entre risas, a que si no le iría a Cruz Azul que sufre menos.

Llegó el día. Casi un año tuvimos que esperar para volver a ver a Canelo Álvarez ���� arriba de un ring, uno de los mejores boxeadores del mundo. Pon la bandera mexicano en lo más alto como tú sabés. ¡Venga Canelo! ���� pic.twitter.com/X57zgPzK8e — Bolavip México (@BolavipMex) December 19, 2020

Y agregó: “Ahí me doy ánimos con lo del Atlas, porque hasta ahorita, no me ha pasado nada como le pasó al Cruz Azul, pero de perdida las nuevas generaciones o la gente que tiene más o menos mi edad ya los vio campeones y yo ni esa dicha voy a tener, yo creo”.

¿A qué hora se enfrentan Canelo Álvarez y Callum Smith?

Cabe recordar que el combate entre el mexicano y el británico se transmitrá en México por TV Azteca y ESPN desde las 21.00. Por otra parte, DAZN hará llegar la cartelera al resto del mundo desde las 19.00 en el este, las 18.00 en el centro y las 17 del pacífico.

Por último el Netflix del Deporte hará llegar el combate al resto de América Latina desde las 00:00 horas del domingo en Argentina y Uruguay, de las 23.00 en Venezuela y de las 22.00 para Colombia, Perú y Ecuador.

