Canelo Álvarez ya tiene fecha para su primera pelea del 2020

Saúl Álvarez (53-1-2/ 36 KO) aún disfruta de sus vacaciones, pero pronto comenzará su preparación para subir al ring por primera vez en el 2020. Y ya tendría fecha designada: sería el 2 de mayo.

Como es habitual, pelearía en el fin de semana del feriado del Cinco de Mayo, con el apoyo de todos los mexicanos. "Ese es su fin de semana", expresó Eric Gómez, en declaraciones que recoge ESPN.

Además, el presidente de Golden Boy Promotions afirmó que se reunirá con Canelo en "algún momento de este mes" para definir los pasos a seguir: rival y sede.

El mexicano, la gran estrella del boxeo en la actualidad, dejó vacante el título mundial OMB mediopesado, que obtuvo al vencer por KO11 a Sergey Kovalev.

Por eso, podría volver a pelear en supermediano o incluso en mediano. Para Gómez, lo correcto sería que se sostenga en las 168 libras: "Personalmente, creo que esa es la mejor categoría de peso, donde será el mejor, en este punto de su carrera".

"Esa es la categoría de peso con la que se sentirá mejor, el más fuerte. Pero no necesariamente significa que no volverá al peso semipesado, todavía tiene esa posibilidad. Renunciar al título, sí, era sobre el peso, pero no se trataba todo solo del peso", agregó.

Como opciones, ahora aparecen dos nombres: Callum Smith, el supercampeón mundial AMB supermediano, y Billy Joe Saunders, dueño del título OMB de esa división. Los dos tiene el mismo punto a favor: pelean para DAZN, al igual que Canelo.

"No descartamos a nadie, a todos, incluso en las 160 libras. Si quiere volver a 160, si hay alguno de los campeones que quiere ascender, enfréntarlo, no estamos descartando nada", sentenció Gómez.



