"¿Canelo será el mejor de la historia? Ja, ja, ja", Fernando Schwartz se burla de las declaraciones de Eddy Reynoso

Las más recientes palabras de Eddy Reynoso con las que elogió a su pupilo Saúl 'Canelo' Álvarez, y en las que aseguró que terminaría su carrera como el mejor boxeador de la historia, no ha dejado de generar controversia en el mundo del pugilismo, donde han sonado un sinfín de comentarios y críticas al respecto.

Uno de los críticos más severos al respecto fue el periodista de Fox Sports, Fernando Schwartz, quien se rió de las palabras del entrenador del boxeador mexicano, enlistando los motivos por los que, a su consideración, las palabras de Reynoso están más que alejadas de la realidad.

"Eddy Reynoso dice que su pupilo Canelo Álvarez será el mejor de la historia, ja, ja, ja, ¿el mejor de la historia? No, para eso le falta mucho, por lo pronto, en el boxeo mexicano para que supere a Julio César Chávez pues ni terminando su carrera en forma victoriosa, por todo lo alto, y solo con la derrota ante Mayweather Canelo Álvarez puede igualarse al gran Julio César Chávez en boxeo, en técnica, y en algo que da la fama y la popularidad que se llama carisma", expuso Fernando Schwartz.

Asimismo, nombró una por una a las leyendas a las que no podrá superar el pugilista tapatío en su carrera, pues a pesar de que ha sumado un sinfín de triunfos sobre el ring, el periodista aseguró que su desempeño no termina por convecer.

"¿Qué va a ser el mejor de la historia? Entonces dónde dejamos a Cassius Clay, Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, a Manos de Piedra Durán, a Marvin Hagler, caray, la historia se escribe con hazañas y proezas en el ring y la neta del planeta es que el Canelo no convence, no noquea, aunque gana", sentenció.

Lo que logró Canelo Álvarez ya no lo logrará ningún boxeador mexicano: Eddy Reynoso

Y es que Eddy Reynoso no ha dejado de presentar argumentos para explicar los motivos por los que 'Canelo' Álvarez debe ser considerado con justicia como el mejor boxeador libra por libra del mundo en la actualidad, a pesar de los detractores que tiene en su propio país.

"Saúl ya está entre los 10 mejores boxeadores mexicanos de la historia por lo que ha hecho a su edad, los desafíos que ha asumido, los títulos mundiales que ha ganado, los campeones que ha enfrentado. La cantidad de campeones y ex campeones que ha vencido. No muchos peleadores mexicanos han logrado eso", sentenció.

