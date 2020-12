Jermall Charlo se hartó de los elogios hacia Canelo y puso su mira contra él

No pasó una semana y la excitación por la victoria de Canelo Álvarez frente a Callum Smith, por los Títulos Mundiales Supermediano AMB, CMB y The Ring Magazine, no baja. De esto no está exceptuado sus posibles retadores como Billy Joe Saunders quienes creen que hizo una gran actuación en su regreso. Sin embargo, quien apareció en las últimas horas fue Jermall Charlo y no dudó en faltarle el respeto.

Fue una autentica lección la que le dio el mexicano al británico en el Alamodome de Boxeo ya que, como dijo Julio César Chávez, hizo ver al excampeón de mundo como un oponente fácil de vencer. Es que el Tapatío no le dio posibilidad al peleador de Eddie Hearn de imponer un poco de dificultar.

Sin embargo, tras la consagración, la mayoría de los peleadores comenzaron a rendirse ante el boxeo de Saúl Álvarez. Uno de ellos fue Billy Joe Saunders que le dijo a que para vencerlo hay que tener más que un cerebro de boxeo.

De todas maneras, quien decidió no elogiarlo fue Jermall Charlo, actual Campeón Mediano del Consejo Mundial de Boxeo. “No le tenemos miedo a nadie. Todos ustedes tropezando. Estados Unidos necesita un nuevo campeón. Estados Unidos necesita un nuevo dios del botín. Canelo nunce me dio ningún contrato. Yo nunca he esquivado a Canelo. ¿Por qué haría algo así? Esa (pelea) levantaría a toda mi familia”, expresó el estadounidense en un Instagram Live.

Cabe recordar que el estadounidense viene de vencer sin problemas a Sergiy Derevyanchenko para defender con éxito el cinturón Verde y Oro.

Lee También