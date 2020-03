Carlos Antonio Vélez le cantó la tabla a Messi y al presidente de la Conmebol

Carlos Antonio Vélez volvió a generar polémica con su columna de opinión de este martes, ‘Palabras Mayores’, en la que se sumó al debate sobre las polémicas declaraciones que tuvo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre Lionel Messi.

"Messi se merece ganar una Copa América (…) Leo ha ganado todo y le queda pendiente este título. Sería muy beneficioso para el jugador y el país. Sólo puedo decir que cuando gana el fútbol, también gana la Conmebol", afirmó Domínguez.

Con esta declaración se generó polémica porque este año, 12 de junio al 12 de julio, se disputará la Copa América en Colombia y Argentina. ¿Se favorecerá a la Albiceleste para cumplir el ‘deseo’ del presidente de la Conmebol?

Carlos Antonio Vélez decidió hacer parte de este debate y opinó en el programa ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2, que el “el señor presidente de la Conmebol es otro vendedor de humo”. Sobre lo que dijo Domínguez que Messi lo ha ganado todo fue como que si le ‘clavaran un puñal’ al periodista colombiano.

“¿Ganó el campeonato del mundo? Yo no sabía. ¿Ganó Rusia? ¿Ganó Brasil? Yo no sabía… ¿Ganó cuando 'el Patriarca (José Pékerman) lo dejó de suplente en Alemania? Yo creo que no ha ganado eso. Pero según Domínguez, la que le falta es la Copa América", afirmó Vélez.

Carlos Antonio no terminó su intervención sin darle su respectivo vainazo a Alejandro Domínguez en el que llegó a tildarlo de “asqueroso”.



“Entonces le vendría muy bien al fútbol y a la Conmebol que Messi ganara un título? Y el próximo título es la Copa América, que es el título que le falta. No es 'leer entre líneas', es leer lo que el señor ha dicho. Tratando de quedar bien con Messi, con los argentinos, en España porque estaba cerca a Barcelona, etc. Eso de ser 'políticamente correcto'… es asqueroso", concluyó Vélez.

