El Gallo Estrada podría defender su cetro mundial en la cartelera de Vasyl Lomachenko vs. Teófimo López

El próximo 17 de octubre se daría una de las grandes carteleras del 2020 donde chocarán Teófimo López frente Vasyl Lomachenko por los Títulos Mundiales Ligeros CMB, FIB y OMB. En la misma noche podría llegar a defender su cetro Juan Francisco Estrada.

No hay dudas de que el Gallo Estrada, después de Saúl Álvarez, es uno de los grandes exponentes de México y se espera se le dé la revancha con Román González. Sin embargo, antes de ese combate, el mexicano defendería su Título Mundial Supermosca CMB frente a Carlos Cuadras.

"Nos manejan una fecha muy probable, que pudiera ser allá en Las Vegas, para el 17 de octubre. Es la función que nos estan ahorita manejando, la verdad es que todavía no la firmamos, estamos viendo el sueldo, las bolsas, pero ahora sí que no se raje ese ‘Gallo’ ¿no? Que no vaya a poner ningún pretexto”, expresó el excampeón del mundo el pasado lunes en Línea Directa.

Por otro lado, comentó que tienen muchas ganas de llevar el combate y que está contento porque vuelven las funciones de boxeo, aunque sin público. Además, dijo que todavía está esperando que caiga la pelea por el Título Mundial.

“Se andan paseando mi cinturón en la misma bolita”, cerró Carlos Cuadras al señalar que el Título Mundial Supermosca del CMB que ostenta a Juan Francisco Estrada.

