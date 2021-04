Carolina Rodríguez y la figura de la edecán, otro corazón de la lucha libre

Desde el exterior, la Arena México se aprecia como un inmueble que impone frenar la marcha para incitar a la nostalgia. Sea en auto o a pie, quien transita frente a ella desea volver lo más pronto posible porque extraña las funciones de lucha libre. Con la pandemia mucha gente pasó del “las luchas son puro cuento” al “éramos felices y no lo sabíamos”.

Pero, ¿qué se extraña? Los niños tienen ganas de ver máscaras en puestos de la calle para tardar años en escoger la de su agrado. Los adultos están ávidos de retornar a las butacas para chiflar, gritar y lanzar mentadas de madre. Otros tantos, en sí los aficionados estrictos del deporte, simplemente quieren llaveo, solamente contemplar a los estetas arriba del ring mostrándose mutuamente sus conocimientos a ras de lona.

También están aquellos que añoran a las edecanes, amores platónicos que marcaron su infancia, juventud y adultez, pero que con el paso de los años se convirtieron en mujeres entrañables de su memoria porque fueron parte de una época esplendorosa en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Una de ellas es Carolina Rodríguez, quien conversó en exclusiva con Bolavip México acerca de lo que representó y representa el rol de la edecán en el ambiente de las luchas, así como de lo que ha sido extrañar la arena.

La afición de las luchas, su gran sorpresa

Fue una de las millones de personas alcanzadas por el virus. Por fortuna salió avante y sin estragos por lamentar en su organismo. Cuando dio a conocer la noticia en redes sociales, sus seguidores se volcaron en un apoyo inesperado. Fue una situación que le conmovió y le provoca un nudo en la garganta al comentarlo.

En todo momento, sus fans estuvieron al pendiente de su recuperación. Esa muestra de cariño tuvo un gran valor para ella: “Siempre han sido lindos, atentos, pero ahora fue una empatía especial por todo lo que ha pasado. Son personas que también sufrieron o sufren esta situación, así que saben lo que se siente”.

Flores, cartas y muñecos de peluche son detalles que los fans le obsequian desde que apareció en las funciones de la Arena México hasta la fecha. Esa lealtad y cariño es algo que admira en la afición luchística, sobre todo porque continúa cautivándole el hecho de que las edecanes sean concebidas como elementos fundamentales del deporte-espectáculo que es la lucha libre: “Para ellos, los aficionados, no somos una foto y ya”.

Nada es lo que parece

Dentro de la carrera de modelaje, Carolina ha trabajado como edecán en distintos eventos deportivos. Contrario a lo que se piensa, la lucha libre es donde más cómoda, respetada y protegida se ha sentido. “Nunca me han ofendido en la arena. Los hombres, aunque muchos no lo crean, han sido respetuosos conmigo. Me parece que eso se debe a que la lucha es un deporte muy familiar. Al que se llega a atrever, es confrontado y recriminado por los demás”, comenta de inicio en entrevista con Bolavip México.

No ha sido así en el futbol o el golf. En estadios ha sido víctima de vulgaridades o insultos por parte de aficionados. Mientras tanto, en campos de golf, los agravios hacia su persona han sido peores. “Existen señores que se confunden y quieren pasarse de listos, creen que por tener dinero tienen derecho a proponerte o insinuar tonterías”, refiere.

En la arena también se ha sentido más libre para vestir atuendos de su agrado, incluso prendas que le permitan lucir el cuerpo, una figura a la que le dedica esfuerzo y cuidado en alimentación y ejercicio: “Siento más peligro en la calle, en el supermercado, en una plaza comercial, porque muchos hombres te voltean a ver para acosarte, y eso es horrible. En cambio, en la arena, bajo el entendido de que es parte del show, la gente no se mete con cómo me veo”.

La etapa dorada del CMLL

La primera década del siglo XXI fue de esplendor para la Arena México. Grandes estrellas, carteleras de lujo, confrontaciones de rudos contra rudos; las funciones semanales registraron llenos aunque no hubiera luchas de apuestas de por medio. Asistir a ver lucha libre en vivo dejó de ser una experiencia para el sector popular, al que suele denominarse “clase baja”, y fue común ver a personalidades del ámbito artístico, gente adinerada y deportistas de otras disciplinas en las butacas gritando, tomando cerveza y enmascarados.

Uno de los principales atractivos fue la entrada al ring de cada luchador. El show consistía en combinar la voz del presentador Armando ‘Mucha Crema’ Gaytán, una canción que identificara al gladiador y la aparición de las edecanes. Esa breve introducción ya valía el boleto para quienes acudían a la arena.

“Me siento afortunada de haber vivido esa etapa. Era muy emocionante ver la arena llena. Fue importante ese periodo de luchadores como el Hijo del Perro Aguayo y Universo 2000, que tristemente ya fallecieron, pero eran unos rudazos. Fue una bellísima época para todos”, describe a Bolavip México.

¿Es difícil andar con un luchador?

Durante los últimos años fue muy sabida su relación con Místico. Cuando hizo público su noviazgo rompió corazones de un sinfín de enamorados que tenían ilusión de casarse con ella. También hubo admiradores resignados que le desearon la mejor de las suertes y felicidad con el luchador, sin embargo se mantuvieron en su club de fans.

Si bien es cierto que Carolina gusta de compartir imágenes en sus perfiles de Facebook e Instagram sobre su felicidad, detrás de cada foto o historia está la realidad de lo que implica mantener una vida de pareja con un luchador: “No es fácil. (Los luchadores) viajan muchísimo, así que tienes poco tiempo para estar con esa persona. Por otra parte, ese tiempo puede ser muy reducido, porque quizá sufrió una lesión y debe recuperarse, o bien tiene que concentrarse en su entrenamiento”.

En el caso de un gladiador enmascarado es todavía más complejo por la cuestión de hacer equipo para salvaguardar la identidad del deportista. “Un rato libre para ir al cine, por ejemplo, puede ser complicado. ¿Por qué? Porque si alguien me reconoce y me ve tomada de la mano de mi pareja, se corre el riesgo de que alguien tome una foto y revele su secreto. Lo mismo aplica en una reunión de amigos, porque nunca sabes quién puede agarrar el celular y cometer una imprudencia”.

¿Lucha libre como terapia?

“¡Por supuesto! Con todo lo que ha ocurrido en la pandemia, además de que los luchadores necesitan volver al ring con público en las arenas porque de eso viven, mucha gente quiere desahogar sus emociones de sana manera para apoyar a su ídolo, o gritarle al rudo que le cae mal. No hay terapia colectiva más divertida que las luchas”.

