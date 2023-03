La WWE presentará WrestleMania 39 este fin de semana en el SoFi Stadium, que será la sede del evento en Los Ángeles, California. El magno evento de lucha libre contará con dos noches de mútlples combates en las que se pondrán en juego todos los campeonatos mundiales de la WWE, entre otros varios combates pactados.

Al haber dos noches, la cartelera se partirá en dos, y se espera que haya una paridad en la cantidad de luchas para cada noche, buscando que cada una de ellas tenga entre cinco y seis horas de duración. A continuación repasamos la cartelera de combates confirmados para cada día y aquellos que aún no tienen una noche confirmada:

CARTELERA DE LA NOCHE 1

• Seth Rollins vs Logan Paul

• Austin Theory (c) vs John Cena - Por el Campeonato de los Estados Unidos de la WWE

• Trish Stratus, Lita & Becky Lynch vs Damage CTRL (Bayley, Iyo Sky & Dakota Kai)

CARTELERA DE LA NOCHE 2

• Roman Reigns (c) vs Cody Rhodes - Por el Campeonato Universal Indiscutido de la WWE

CARTELERA DE LUCHAS SIN NOCHE CONFIRMADA

• Brock Lesnar vs Omos

• The Usos (Jim & Jimmy Uso) (c) vs Sami Zayn & Kevin Owens - Por el Campeonato Indiscutido en Parejas de la WWE

• Charlotte Flair (c) vs Rhea Ripley - Por el Campeonato Femenino de SmackDown de la WWE

• Bianca Belair (c) vs Asuka - Por el Campeonato Femenino de RAW de la WWE

• Edge vs Finn Balor - Hell in a Cell Match

• GUNTHER (c) vs Sheamus vs Drew McIntrye - Triple Amenaza por el Campeonato Intercontinental de la WWE

• Rey Mysterio vs Dominik Mysterio

• Street Profits vs Ricochet & Braun Strowman vs Alpha Academy vs Viking Raiders

• Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs Shotzi & Natalya vs Ronda Rousey & Shayna Baszler vs TBA

• Andre The Giant Memorial Battle Royal

WrestleMania 39 tendrá lugar el próximo 1 y 2 de abril de 2023 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California y contará con The Miz como anfitrión del evento.