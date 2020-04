Así se reparten los casos de contagio en las localidades de Bogotá

La pandemia del Coronavirus sigue dejando datos devastadores en todo el mundo, sobre todo en Europa, donde se cuentan por miles los muertos que hay todos los días. En Latinoamérica todavía no se ha dado el efecto tan fuerte, y por eso se están tomando todas las medidas necesarias para que el contagio no sea masivo y no genere un grave problema, aunque ya se empiezan a ver las consecuencias en algunos países que no tomaron medidas a tiempo.

En Colombia, la escala continúa subiendo y durante la jornada del martes 7 de abril, el Ministerio de Salud de Colombia ratificó el dato más alto de contagios por el Covid-19 que se han presentado desde que la enfermedad apareció en el territorio nacional ya que se evidenciaron 201 casos más que el día anterior. En total en todo el territorio colombiano se sumaron cuatro personas fallecidas que son acompañadas por la recuperación de 100 personas.

Bogotá sigue siendo la ciudad más azotada de Colombia por el Coronavirus y se lleva casi la mitad de los casos en todo el territorio.

Bogotá, la capital del país, ha sido la más afectada por la pandemia y ya registra casos, por lo cual las alertas están puestas mucho más en la gran ciudad. Según datos de la Secretaría de Salud, el coronavirus se encuentra concentrado en cinco localidades del Distrito Capital. La localidad con más casos de coronavirus en Bogotá es Suba, con 146 casos, seguida de Usaquén con 136. Engativá con 109 casos es la tercera, seguida de Kennedy con 82 casos y Chapinero con 80.

#ATENCIÓN Distribución de casos de coronavirus #COVIDー19 por localidades de Bogotá.

Llama la atención que estas cifras no coinciden con los datos de población esperados. Aunque Suba y Kennedy son las localidades más pobladas de Bogotá, otras con gran población como Ciudad Bolívar tienen pocos casos. Entre tanto, Chapinero y Teusaquillo (con 66 casos) tienen una gran proporción de casos relativos a su población.

El reporte entregado por el ente sanitario en Colombia deja en preocupación a los ciudadanos, quienes, por el momento, cumplen con la medida de aislamiento obligatorio. Por ahora, la única solución para superar esta pandemia es mantenerse dentro de casa para evitar la propagación del coronavirus.

