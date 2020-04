La crisis continúa: César Augusto Londoño confirmó que ya le bajaron el sueldo

La pandemia Coronavirus ha traído nefastas consecuencias económicas en todo el mundo y Colombia no ha sido la excepción, y a pesar de que se hacen esfuerzos para mantener las condiciones normales es bastante complejo para todos.

Por esto, en los últimos días ya se han visto como las tasas de desempleo crecen y han sido bastantes los inconvenientes entre trabajadores y empleadores para llegar a acuerdos en el tema de salario o, directamente, se toma la determinación de hacer despidos masivos.

En el fútbol colombiano, por ejemplo, varios equipos han tomado la decisión de suspender los contratos de los jugadores, mientras la coyuntura pasa y evitar estos pagos de salario, cosa que ha sido defendida por el periodista César Augusto Londoño, y más cuando a la hora de defender a los directivos del Once Caldas se trata.

Y en medio de esta defensa, Londoño dejó entrever que a él también ya le bajaron el salario. "Es que no se necesita que haya una autorización de la presidencia, a mí ya me rebajaron el sueldo y no me preguntaron y seguramente que a usted también. Hay unas medidas que la empresa puede tener, por calamidad o por fuerza mayor, la potestad de bajar los sueldos y esto es una fuerza mayor. El que diga que la pandemia no es una fuerza mayor viendo el mundo como está, pues imagínese…", dijo, en el programa El Pulso del Fútbol, de Caracol Radio.

Toda mi solidaridad con @cesaralo, que dijo en el Pulso que @CaracolRadio le rebajó el salario sin mutuo acuerdo, lo que es ilegal ya seas periodista, futbolista o cualquier tipo de empleado. Sin mutuo acuerdo NO TE PUEDEN REBAJAR EL SALARIO — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) April 24, 2020

Ante esto, el también periodista Alejandro Pino, director de Publimetro, se solidarizó con Londoño y le dijo: "Toda mi solidaridad con @cesaralo, que dijo en el Pulso que @CaracolRadio le rebajó el salario sin mutuo acuerdo, lo que es ilegal ya seas periodista, futbolista o cualquier tipo de empleado. Sin mutuo acuerdo NO TE PUEDEN REBAJAR EL SALARIO".

Alejandro gracias por tu solidaridad pero ni Caracol ni WIN me han bajado el salario. Dije en El Pulso que me habían rebajado salario sin preguntarme pero no mencioné quien. Saludos — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 24, 2020

Pero para sorpresa de todos, Londoño después le respondió: "Alejandro, gracias por tu solidaridad pero ni Caracol ni Win me han bajado el salario. Dije en 'El Pulso' que me habían rebajado salario sin preguntarme, pero no mencioné quien. Saludos". ¿Seguro no fue ni Win, ni Caracol? o ¿se puso a inventar?

