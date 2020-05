César Augusto Londoño le devolvió los dardos a Iván Mejía y aseguró: "Me dan lástima los mala leche"

Una nueva batalla entre periodistas deportivos en Colombia empieza a generarse y el origen fueron las declaraciones que Iván Mejía dio en su entrevista brindada a Colmundo Radio.

En aquella charla, Mejía analizó el actual momento del Pulso del Fútbol y sintió pena y verguenza por el manejo que se le da a la producción radial en los últimos tiempos.

Enterado de la situación, César Augusto Londoño le envió algunas indirectas durante el último programa del espacio deportivo que se realiza en Caracol Radio.

"La diferencia entre el agradecimiento y la ingratitud es la misma entre lo maravilloso y la porquería", fue la frase con la que Londoño abrió el último Pulso del Fútbol.

Los leñazos fueron duros y estuvieron presentes en varios fragmentos del programa. El hoy periodista de Caracol Radio no soportó y cerró con un golpe muy contundente. "A mí me encanta la buena onda, la alegría, el positivismo y las buenas maneras; en cambio detesto, me parece lamentable, triste y me da lástima la gente negativa, amarga, mala leche, que odia", aseguró.

