César Augusto Londoño le volvió a pegar con fuerza a Iván Mejía

Un nuevo episodio del enfrentamiento entre periodistas tuvo lugar durante la última emisión del programa del Pulzo del Fútbol emitido por Caracol Radio.

En esta oportunidad, César Augusto Londoño quiso defenderse de las críticas de Mejía en donde lo acusan de sepulturero.

"Aquí opinamos de todo, pero lo que no haremos nunca es juzgar a una persona o calificar a alguien de bandido o ladrón cuando no tenemos pruebas y no nos consta", tiró Londoño durante la emisión del programa deportivo.

El comunicador señaló que actualmente en ese segemento especializado, la irresponsabilidad no tiene lugar y tampoco el hablar mal de otras personas por odio, envidia o por mandado.

"Aquí analizamos, cuestionamos, criticamos y opinamos sobre los hechos", concluyó el conductor de la producción radial.

