Fin de semana caliente: Chávez Jr. lanzó un tiro contra Maravilla Martínez y el argentino respondió

El último fin de semana estuvo caliente luego de que Julio César Chávez Jr. haya dicho que fue él quien acabó con la carrera de Sergio Maravilla Martínez y no Miguel Cotto. Horas después de la declaración el argentino usó sus redes sociales para responderle al hijo de la Leyenda del boxeo.

No es muy complicado recordar todo lo que si vivió hace más de ocho años cuando Martínez le dio una lección de boxeo al excampeón del mundo de las 160 libras. Sin embargo, frente al puertorriqueño fue el sudamericano quien recibió una paliza en Nueva York.

Sin embargo, en las últimas horas, Julio César Chávez Jr. declaró que, en aquella noche del 14 de septiembre de 2012, fue él quien terminó la carrera de Martínez. “Los primeros rounds me pegó una chinga, me corrió para todos lados. Tardé en reaccionar. Se sintió una vibra bien especial, como que se iba a repetir la historia Chávez vs. Taylor, 23 años después”, recordó el excampeón del mundo a 12asaltos.com.

Y agregó: “Estuve a unos segundos de noquearlo, pero aguantó. Ya no volvió a ser el mismo, Maravilla Martínez se acabó en mi pelea”. Por otro lado, comentó que le debe la revancha y que a pesar de que este viejo le con gusto la revancha.

Así reaccionó Martínez a los dichos de Chávez Jr.

Por su parte, Sergio Maravilla Martínez no dudó en responder y lo hizo de manera irónica al comentar, con emogis, “Perdón, pero aún me río del chiste de Julio César Chávez Jr.”.

