Después de que se haya viralizado un video en el cual Julio Cesar Chávez Jr. estaba junto a dos policías, las especulaciones acerca de que había sido arrestado de dispararon.

En las imágenes, publicadas por la cuenta Chamonic en Instagram, se puede observar al boxeador dialogando junto a dos uniformados. Lejos de quedarse al margen, decidió explicar la situación: "Hay circulando un video donde dicen que me detuvo la policía, pero nada que ver, me pararon para tomarme una foto con ellos y para saludarme, porque los conozco. Ya eran las 12:30 de la noche y estaba saliendo gente de un antro", comentó.

"Un señor iba pasando con otras muchachas. Un señor de entre 40 y 50 años se veía que andaba drogado y bajo la influencia del alcohol, gritó: Chávez no traes no sé qué... no recuerdo la palabra y dijo algo como si me estuvieran parando y no tiene nada que ver. Fue una foto. Fue algo que cualquiera puede hacer con un teléfono", agregó.

Chávez busca volver a subirse al ring después de la derrota por nocaut técnico ante Daniel Jacobs, por lo que el púgil aprovechó la oportunidad para aclarar que se sigue preparando y que entrena cuatro o cinco veces por semana.

