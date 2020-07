Chávez dijo a que apoya a Tyson con su regreso, pero le marcó el ring para defender a Canelo

Julio Cesar Chávez fue la gran leyenda del boxeo que inauguró las exhibiciones en una gran arena luego de que haya regresado al ring para pelear con Jorge el Travieso Arca. Debido a esto el Cesar del Boxeo apoya el regreso de Mike Tyson, pero no le gustó la actitud que tuvo al seleccionar el 12 de septiembre como la fecha para su regreso.

El nacido en Ciudad Obregón le comentó a ESPN que lo llamaron para a su teléfono para que participara en la cartelera de Iron Mike. Sin embargo, dijo que le incomodaba subir a un ring y competirle la noche a Saúl Álvarez.

A Chávez no le gustó la fecha que eligió Mike Tyson para volver a pelear. (Getty)

"La verdad no me gustó, por respeto, porque lo de nosotros es exhibición y lo de Canelo es una pelea seria”, expresó el mexicano. Y agregó: “Está agarrando la fecha de todos los mexicanos y la verdad no quise tomarlo, creo que esa fecha le pertenece a México, le pertenece a Canelo ahorita".

Por otro lado, dijo que apoyaba el regreso al ring de Tyson y Jones mientras los dos estén en buen estado de salud. Además, expresó que si lo hacen por una causa noble es mejor, pero que está bien si no lo hacen para ayudar.

"Cada quien sabe lo que hace, pero la verdad Tyson se ve muy bien", finalizó Julio Cesar Chávez quien planea hacer un tercer combate de exhibición con Jorge Arce.

