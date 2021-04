Trucos de WhatsApp: Cómo descargar los mejores stickers de Cheems

Con sinceridad, di si conoces a alguien que no tenga instalado Whatsapp en su móvil o PC; de seguro no debes tener a nadie cercano que no la tenga. Gran parte de la población lleva uso de esta aplicación comunicacional y la misma se ha desarrollado tanto que hoy podemos compartir stickers de todo tipo. Hoy conoceremos cómo descargar las pegatinas de Cheems, el perrito más gracioso del internet.

Los stickers de Whatsapp ya están en todas partes. Hay memes de películas, series, música... también se hacen stickers entre amigos para bromas y demás. En el día de hoy les traemos a Cheems, el perro que es furor en internet debido a que "sufre ansiedad" por alguna situación en particular y usualmente se lo ve comparado con otro perro más grande.

Para poder tener los stickers de Cheems descarga en la tienda de aplicaciones Sticker Maker o Stickerly, dos programas donde podrás encontrar cientos de packs para adherir directamente a tu cuenta de Whatsapp y enviar a tus amigos. En el buscador de cualquiera de las app solo tienes que buscar la palabra del meme y te redireccionará hacia los paquetes de stickers.

