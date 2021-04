Curiosa frase de Sarah Kohan en español, ¿directamente para Chicharito Hernández?

Pensando en cambiar la imagen que mostró durante su primer año en los Estados Unidos, Javier Hernández declaró que en la venidera temporada de la Major League Soccer intentará hacer valer todo lo que Los Angeles Galaxy pagó por él para sacarlo del Sevilla de España. Las ganas ya las dejó a la vista, pero la primera prueba de fuego será el próximo domingo 18 de abril cuando su club visite al Inter Miami.

"No hay palabras para decirte lo motivado que me siento. Todos pueden ver eso en mis redes sociales y en mis entrevistas. La manera en la que estoy tratando de mejorar en cada aspecto de mi vida, por supuesto que estoy muy emocionado para dar lo mejor. Quiero mostrar la mejor versión de mí en cada partido y que todos los entrenadores lo puedan ver", confesó el ex Chivas de Guadalajara en conferencia de prensa.

Con respecto a su momento familiar, del que tanto se habló durante el parón invernal, Chicharito Hernández fue claro: "Agradecido con la gente por los buenos y malos comentarios. Solo quiero mejorar la energía a mi alrededor. Mis hijos están saludables y mi familia está bien. No quiero entrar en polémicas".

Aunque quien sí lanzó una frase curiosa fue Sarah Kohan, su todavía esposa. En medio de los rumores de separación, la modelo tomó su teléfono celular, publicó una fotografía en Instagram y escribió en español: "Todos somos mortales hasta el primer beso o la segunda copa de vino".

Curioso mensaje de Sarah Kohan (Captura de Instagram)

¿Será una indirecta para Chicharito Hernández y estará por volver a florecer el amor entre ambos? Por lo pronto, a días del comienzo de una nueva temporada de la Major League Soccer, la australiana continúa viviendo en California junto a sus hijos pequeños, Noah y Nala.

