3 razones por las que Chicharito Hernández y Sarah Kohan eran la pareja perfecta

En el debut de la temporada 2021 de la Major League Soccer, Javier Hernández demostró por qué es uno de los futbolistas más importantes de la historia de México. Le anotó un doblete a Inter Miami y fue partícipe fundamental en la victoria 3-2 de Los Angeles Galaxy en Fort Lauderdale. De hecho, fue reconocido por las autoridades del campeonato de Estados Unidos, lo que generó más orgullo en su país.

"La temporada pasada fue la más difícil de mi carrera. Pasé por mucho. Nadie sabe lo duro que fue y la responsabilidad que tuve. Solo quiero responder la confianza de los dueños y dar lo mejor de mí. Si puedo anotar goles, genial, solo quiero jugar lo mejor que pueda y ayudar a mi equipo", fueron las palabras del futbolista surgido en la cantera de las Chivas de Guadalajara cuando finalizó el encuentro.

¿A qué problemas se refiere Chicharito Hernández? Pues, precisamente el 26 de abril del 2020, su abuelo, Tomás Balcázar, perdió la vida. Además, después de haber sido padre de los bebés Noah y Nala, el delantero de 32 años terminó su relación amorosa con Sarah Kohan, aunque aún no se haya blanqueado oficialmente por ninguna de las dos partes. ¿Qué tan importante era ella para el jugador de Jalisco?

1. Era una relación sin intereses

Cuando Chicharito y Sarah eran felices... (Instagram @CH14_)

Se conocieron en 2018, cuando el mexicano era una de las estrellas del West Ham United de la Premier League. Y aunque muchos usuarios imaginen lo contrario, la modelo australiana se acercó a él sin saber lo importante que era la figura del ex Real Madrid y Manchester United en el planeta deportivo. "No sabía quién era, pero me sentí muy atraída por el cabello tan rubio", según declaraciones recogidas por Goal.

2. Lo dieron todo para ser padres

Sarah Kohan, esperando por Noah (Instagram @CH14_)

Noah, su hijo en común mayor, llegó en 2019. Y en una entrevista con la revista Vogue México, Sarah Kohan reveló los inconvenientes que debieron afrontar para poder dar a luz: "Estábamos extremadamente emocionados ya que buscábamos concebir pero, debido a algunos problemas en mis ovarios, se me dijo que no sería posible sin la ayuda de medicamentos de fertilidad".

3. Un casamiento sin ostentar

Chicharito Hernández y Sarah Kohan en el inicio de todo (Instagram @CH14_)

Una vez formada su pareja, el futbolista mexicano y la modelo australiana dieron el "sí" en los Estados Unidos, y en secreto. Ante las versiones de distintos medios de comunicación, Chicharito Hernández publicó en su cuenta personal de Twitter: "Sí, nos casamos. No hay nada que esconder. Feliz fin de semana para todos". Nunca buscaron una celebración llamativa, a pesar de ser personajes públicos.

